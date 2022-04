Klimakrise, Corona, Krieg: Gerade in diesen düsteren Zeiten tut Lachen besonders gut. Und wenn man dabei noch Menschen in Not helfen kann, umso besser. Beim dreitägigen SWR3-Comedy-Festival in Bad Dürkheim hat man Mitte Mai die Gelegenheit dazu.

Zehn Künstler massieren bei dem Festival die Zwerchfelle der Besucher, und von jedem verkauften Ticket wird ein Euro an die Bevölkerung der Ukraine gespendet. Den Auftakt im Kurpark Ost übernimmt am Freitag, 13. Mai, 17 Uhr, der Komiker Andreas Müller, der seit mehr als 30 Jahren Parodist ist und vor allem als Stimmenimitator (Angela Merkel, Johann Lafer, Herbert Grönemeyer) bekannt wurde. Seit 2007 ist der 55-Jährige SWR3-Comedychef. Den krönenden Schlusspunkt unter das Festival-Wochenende setzt Christian „Chako“ Habekost am Sonntag, 15. Mai, ab 21 Uhr. Für den Mund-Artisten, Krimi-Autor und Calypso-Sänger ist es ein Heimspiel, denn der gebürtige Kurpfälzer hat ja 1994 die (Rhein-)Seite gewechselt und lebt inzwischen in Dürkheim.

Zwischen Müller und Chako unterhält zum Beispiel der aus Nürnberg stammende Kabarettist und Schauspieler Matthias Egersdörfer das Publikum, und der Diplom-Physiker Vince Ebert versucht intelligent-trocken, seine Botschaft „Make science great again“ zu vermitteln. Auch einigen neuen, viel versprechenden Talenten wird ein Plätzchen unter dem Rampenlicht eingeräumt: auf der New-Comedy Bühne im Kurhaus. Dort gibt es am Freitag und Samstag, jeweils ab 22.30 Uhr, und am Sonntag ab 19.30 Uhr, eine sowohl kulturell als auch stilistisch bunte Mischung an Beiträgen, unter anderem mit Freestyle-Rap, Zauberei und Stand-up-Comedy. Die Veranstaltungen werden im Livestream auf SWR3.de gezeigt. Im SWR-Fernsehen werden später Ausschnitte ausgestrahlt. Karten fürs Live-Erlebnis gibt es unter 07221 300300, www.swr3service.de und in der Touristinfo Bad Dürkheim.