Mittlerweile ist es schon fast Tradition: Auch für 2023 hat das Neustadter Stadtarchiv einen Kalender mit historischen Stadtansichten gestaltet. Fürs kommende Jahr lautet das Thema: „Neustadt an der Weinstraße im Umbruch – die 1970er Jahre“. Vorneweg geht es bei den historischen Fotografien um die Altstadtsanierung. Erinnert wird aber auch an den Neubau der Hauptfeuerwache in der Lindenstraße, an das Weinlesefest und den ersten Weihnachtsmarkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu haben ist der Kalender zum Preis von 20 Euro ab sofort im Stadtarchiv, Telefon 06321 855 1385 oder E-Mail an stadtarchiv@neustadt.eu und ab dem Wochenende auch im Stadtmuseum und im Buchhandel (Neustadter Bücherstube, Quodlibet, Buchhandlung Hofmann und Osiander).