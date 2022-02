Was stattdessen möglich ist, soll sich nächste Woche entscheiden.

Kein Mandelblütenfest, aber trotzdem viele Besucher, sobald das Wetter besser wird und die Mandelbäume in voller Blüte stehen: Damit rechnet die Stadtverwaltung Neustadt etwa ab Mitte März. Deshalb wurde ein Stufenplan aufgelegt.

Dieser umfasst laut Stadt verschiedene Szenarien und soll dazu dienen, flexibel auf die Situation in Gimmeldingen reagieren zu können, um die nötige Sicherheit für Besucher der Mandelblüte zu gewährleisten. Endgültig fest steht er aber noch nicht, ebenso wenig, was sich an der Mandelmeile abspielen wird, wie es auf Nachfrage heißt. Angedacht sei, dass die Winzerhöfe normal geöffnet haben. 2021 war das noch wegen Corona verboten.

Weiterhin Auflagen

Das Mandelblütenfest ein drittes Mal abzusagen, darauf haben sich die Stadt Neustadt, ihre Tourist, Kongress und Saalbau GmbH als Veranstalter sowie das Festkomitee des Gimmeldinger Ortsbeirats verständigt, wie die Stadt am Mittwoch Aussagen von Ortsvorsteherin Claudia Albrecht bestätigte. Nach wie vor sei die Planungsunsicherheit wegen der Pandemie und der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung sowie des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes zu groß. Beispielsweise sei immer noch von Personenobergrenzen für Veranstaltungen die Rede. Den Zugang zu kontrollieren, bedeute aber erheblichen Aufwand.

Für 2023 kündigt die Stadt ein neues Konzept an. Was sich dieses Jahr rund um die Mandelblüte tut, und welche Regeln gelten, darüber wird informiert unter www.neustadt.eu/Mandelblüte.