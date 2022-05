Schwimmfans können sich auf den Samstag freuen, die Wetterprognosen sind gut, und auch von den Stadtwerken gibt es einen erhobenen Daumen: Die neue Freibad-Saison kann also beginnen.

Um 9 Uhr wird das Stadionbad am Samstag für Besucher öffnen, teilt Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Mück mit. Die Preise seien unverändert (Erwachsene zahlen 3,50 Euro, Jugendliche 1,70 Euro), auch die Öffnungszeiten sind dieselben wie vor einem Jahr. Was es wieder geben wird, sind pro Woche zweimal ein Früh- und einmal ein Spätschwimmen. Beim Frühschwimmen öffnet das Bad dienstags und freitags bereits um 7 Uhr, sonst um 9 Uhr. Beim spätschwimmen ist donnerstags bis 21 Uhr offen (sonst bis 19 Uhr) . „Das Früh- und Spätschwimmen kommt bei unseren Gästen sehr gut an“, so Mück. Die Stadtwerke werden zudem zwei Schwimmkurse anbieten. „Wer daran Interesse hat, spricht am besten direkt unser Personal an der Kasse im Bad an.“

Wer sich bereits im Vorfeld seine Karten sichern möcht, kann dies beim Vorverkauf tun. Die Kasse im Bad ist dafür am Mittwoch und Donnerstag von 12 bis 19 Uhr sowie am Freitag von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem ist der Vorverkauf über die Homepage möglich (www.swneustadt.de/stadionbad/). Dort gibt es auch Tickets für die Bäder in Hambach und Mußbach, die über Fördervereine betrieben werden. Laut deren Homepages wollen die Hambacher und die Mußbacher am 26. Mai (Christi Himmelfahrt) öffnen. Im Freibad in Duttweiler soll es laut deren Angaben am 11. Juni losgehen.

Wasser künftig ein Grad kälter

Die vergangenen Wochen seien dazu genutzt worden, um das Stadionbad-Gelände für die neue Saison herzurichten und alles fit zu machen. „Es gab ein paar Reparaturen und Wartungen, aber nichts Größeres“, sagt Mück. Die Gäste könnten sich auf einen regulären Betrieb freuen, dazu zählten auch der Strömungskanal und die Rutsche. Was beibehalten werde, sei ein Teil der Abtrennung der Schwimmbahnen im Schwimmerbecken. „Das hat sich bewährt, so können wir besser unterscheiden zwischen den Sportschwimmern und den Spaßschwimmern“, meint Mück.

Aufgrund der stark steigenden Energiepreise werden die Stadtwerke die Wassertemperatur um 1 Grad senken. Mück ist aber davon überzeugt, „dass das eigentlich niemand merken wird“. Denn statt der bisher gewohnten 26 Grad werde das Wasser im Stadionbad künftig 25 Grad warm sein.

Saison endet am 4. September

Die größte Veränderung zum Vorjahr wird der Wegfall der Corona-Regeln sein. Es wird kein Hygienepersonal mehr geben und auch die Maskenpflicht entfällt. Laut Mück werden aber Desinfektionsmittelspender und Schilder mit der Bitte, Abstand zu halten, aufgestellt. Die Zeit für Einschränkungen sei rum, das zeige ja auch ein Blick in die vollen Fußballstadien. Er appelliere trotzdem an Badegäste, „nicht leichtsinnig zu werden, denn Corona ist ja nicht weg“.

Der Blick auf den Wetterbericht stimmt Mück hoffnungsfroh für den Saisonstart: „Hoffentlich bleibt es sommerlich und sonnig.“ Auch für den Rest des Sommers hofft er auf schöneres Wetter als 2021. Klar ist, wann die Sommersaison im Stadionbad endet: am 4. September.