Die Netzstörung, die am Donnerstagnachmittag die Arbeit der Stadtverwaltung Neustadt behindert hat, ist behoben. Darüber hat Stadtsprecher Tobias Grauheding am Freitagmorgen informiert. Ihm zufolge war ein defekter Hauptverteiler des Telekommunikationsanbieters die Ursache für die Probleme. „Aber jetzt läuft wieder alles normal“, so Grauheding. Die Ursache für die Netzstörung lag außerhalb der städtischen Verantwortung, man sei nur Leidtragender gewesen. Grauheding zufolge können nun auch wieder Termine im Bürgerbüro, in der Ausländerbehörde, in der Führerschein- und Zulassungsstelle sowie anderen Bereichen der Verwaltung gebucht und bearbeitet werden. Die am Donnerstag wegen der Störung abgesagten Termine und nicht bearbeiteten Themen würden alle aufgearbeitet, sicherte Grauheding zu.