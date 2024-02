Eine Netzstörung hat am Donnerstagmittag die Verwaltung in Neustadt getroffen. „Aufgrund einer Computerstörung ist im Bürgerbüro, in der Ausländerbehörde, in der Führerschein- und Zulassungsstelle sowie in einigen anderen Bereichen der Stadtverwaltung nur ein sehr eingeschränkter Bürgerservice möglich“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Demnach konnten keine Fahrzeuge zugelassen oder Personalausweise beantragt werden. Von Bürgerinnen und Bürgern vereinbarte Termine wurden nach Möglichkeit abgesagt.

„Es handelt sich um eine Störung im Kommunalnetz des Landes“, so Pressesprecher Tobias Grauheding. Die entsprechenden Dienstleister seien informiert und arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung.