Bei den Pfalzmeisterschaften in der Leichtathletik-Halle in Ludwigshafen der Altersklassen U20 und U16 hat ein Pfälzer Quartett über 4 x 200 Meter geglänzt und die Norm für die Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften deutlich unterboten.

In der Besetzung Simon Oehl (Deidesheim), Maxim Sorokin, Konstantin Kugler (beide TV Nußdorf) und Constantin Reiß (Germersheim) unterboten die Jungs mit 1:33,71 Minuten bei der U20 deutlich die Norm für die deutschen Hallenmeisterschaften (1:34,50). Trainer Sebastian Groß (Deidesheim) erzählt von dem Training für die Staffel: „Es geht um das richtige Timing beim Wechsel. Mit Klebeband zeigen Ablaufmarken, wann der nächste Läufer loslaufen muss. Er sieht den ankommenden Sprinter gar nicht mehr, wenn er beim Wechsel losläuft. Bei hoher Geschwindigkeit muss das Holz übergeben werden. Ein kleiner Fehler, die Übergabe erfolgt zu spät oder das Holz fällt, führt zur Disqualifikation.“

Groß überwacht daher im Training die Übergabe, gibt Korrekturen, wie der Arm gehalten werden muss und legt die optimale Reihenfolge der Läufer fest. Die Hauptarbeit werde daher im Training gemacht. Beim Wettkampf selbst bleibe nur, die Daumen zu drücken und anzufeuern, sagt Groß.

Er freute sich ebenso über die Norm für die süddeutschen Meisterschaften von Linus Valnion über 200 Meter. Valnion erreichte das Ziel in 22,98 Sekunden und war damit über eine Sekunde schneller als der Zweitplatzierte. Oehl belegte hier Platz vier und steigerte seine Bestzeit um 1,2 Sekunden.

Die Deidesheimerin Sofia Lopez-Moritz wurde bei der W15 Dritte über 50 Meter sowie Zweite im Hürdensprint. Einziger Starter für die TSG Neustadt war Patrick Frey. Er steht zwar mitten in den Abiturprüfungen, doch der Start sollte eine Abwechslung sein, um den Kopf frei zu machen. Mit 6,07 Meter wurde er Pfalzmeister der U20. Er brachte dabei eine tolle Serie mit sechs gültigen Sprüngen, alle über 5,60 Meter in den Sand.

Der TV Gimmeldingen war mit Franziska Böger (Platz drei) und Gina Felden (Platz vier) im Sprint-Finale der U20 vertreten. Felden wurde außerdem Dritte im Hürdensprint, Böger siegte im Weitsprung, Felden belegte Rang vier. Einen Vereinsrekord durch den zwölfjährigen Paul Meyer für dessen Altersklasse meldete Christoph Sölter, Sprecher des LC Haßloch. In der M14 lief Meyer über 800 Meter in 2:32 Minuten auf Rang drei. Eine starke Leistung zeigte auch Max Sellmeier über die vier Runden auf den engen Bahnen der Leichtathletikhalle. Er bestätigte seine Bestzeit von 2:18 Minuten aus dem Sommer und belegte Rang zwei. Er startete am gleichen Tag mit Vorlauf und Finale im Sprint (Platz fünf). Auch sein älterer Bruder Felix startete in zwei Disziplinen und holte Rang eins über 400 Meter sowie Platz zwei im Hochsprung der U20.