In der Neidenfelser Sporthalle hat es erneut einen Wasserschaden gegeben, teilte Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) dem Gemeinderat mit. Es ist nicht der erste Schaden, 2018 musste die Halle längere Zeit wegen ausgelaufenen Wassers und als Folge Schimmelbefall gesperrt werden. Die Wasserrohre der Halle seien sehr alt und müssten erneuert werden, erläuterte Höchel. Das Rat will prüfen lassen, was sie für den Einbau neuer Rohre bezahlen muss.

Wie hoch die Kosten liegen, die für den aktuellen Schaden anfallen, steht noch nicht fest. Sicher sei jedoch, dass die Versicherung der Gemeinde die Kosten nicht übernehmen werde, sagt Gregor Panczyk, Mitarbeiter des Fachbereichs Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht. Das Wasser sei im Bereich des Sportheims und der Kegelbahn ausgelaufen, dieser Gebäudeteil sei nicht versichert. Beim Vorfall 2018 sei die Versicherung zwar für die Schäden in diesem Teil des Gebäudes aufgekommen, sie sei dazu jedoch nicht verpflichtet gewesen. André Faßbender (SPD) regte an, Sensoren zu installieren. Wenn irgendwo ein Rohr undicht werde, bevor die alten Rohre erneut seien, könnten Sensoren zumindest frühzeitig einen Schaden feststellen.