Die Neustadter SPD hat bei ihrer Mitgliederversammlung am Montag in Duttweiler außer der Kandidatenliste für den Stadtrat auch die Bewerber gekürt, die sich am 9. Juni in den Ortsteilen zur Wahl stellen.

Für die Bereitschaft, sich in den kommenden fünf Jahren kommunalpolitisch zu engagieren, gab es von Pascal Bender, Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat, ein dickes Lob. Es sei inzwischen nicht mehr selbstverständlich, sich so stark einzubringen und sich für seinen Heimatort zu engagieren, betonte er.

Bender sprach damit insbesondere jene Kandidaten an, die sich im Namen der SPD um ein Ortsvorsteheramt bewerben. Dies sind Christian Bläss in Lachen-Speyerdorf, Simone Eisele in Mußbach, Jens Wacker in Gimmeldingen sowie Bender selbst in Hambach.

Schick erklärt Rückzug

Bender hatte seine Parteifreunde am Montagabend über seine Bereitschaft zur Kandidatur in Hambach informiert. Im Januar war er dabei noch zurückhaltend. Da die CDU am Montag jedoch mitgeteilt hat, keinen eigenen Kandidaten zu stellen und Bender zu unterstützen, hat dieser seine Kandidatur verkündet. In Lachen-Speyerdorf bewirbt sich Christian Bläss ums Ortsvorsteheramt, da sein Parteifreund Claus Schick nach 15 Jahren nicht mehr zur Wahl antritt. Schick erläuterte in der Versammlung am Montagabend, dass er sich künftig auf seine Aufgaben als Landtagsabgeordneter konzentrieren wolle.

Schick war im Sommer 2022 als Nachrücker in den Landtag gekommen. Es sei ihm eine Ehre, so Schick, sich in Mainz für die Bürger im Wahlkreis einsetzen zu dürfen. Auf Dauer sei die Doppelfunktion Landtagsabgeordneter und Ortsvorsteher aber nicht zu leisten. Daher habe er sich zum Rückzug vom Ortsvorsteheramt entschieden.

Die SPD wird zudem in sechs der neun Weindörfer mit eigenen Listen zur Ortsbeiratswahl antreten. Keine Listen gibt es bislang in Königsbach, Diedesfeld und Duttweiler. Viola Küßner und Marc-Finn Klein, die Vorsitzenden der Neustadter SPD, waren dennoch zufrieden, dass die Partei so viele Kandidaten für die Ortsbeiräte gefunden habe. Klein wird dabei auf Listenplatz eins in Haardt antreten. In Geinsheim steht Ronald Helf auf Platz eins. In den anderen Ortsteilen sind die Ortsvorsteherkandidaten die örtlichen Spitzenkandidaten.