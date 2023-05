Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem 11:6 (3:1, 3:3, 2:0, 3:2)-Erfolg in Nürnberg beendet Wasserball-Zweitligist SC Neustadt die Saison in der Zweiten Liga Süd als Meister. Doch SCN-Coach Thorsten Preuß ist unzufrieden. Am 1. Juli spielt Neustadt erneut in Nürnberg.

Sein Team habe mit einem teils lustlosen Auftritt bestätigt, dass es eine gute Entscheidung des SCN gewesen sei, auf ein Aufstiegsturnier zur Bundesliga zu verzichten. Preuß: „Es