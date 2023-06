Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andreas Rummel ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche als Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt eingeführt worden. Auf den 56-Jährigen warten viele Aufgaben: Dabei geht’s auch um ein neues Gottesdienstkonzept und einen Kita-Verbund.

Am Reformationstag 1965 wurde der damals 13 Tage alte Andreas Rummel in Haßloch getauft. Am Reformationstag 2021 ist Rummel in der Stiftskirche als Dekan des Kirchenbezirks Neustadt und Pfarrer der Stiftskirchengemeinde eingeführt worden.