Ab sofort kann jeder Besucher des Roxy Kinos vergünstigte Gutscheine erwerben und über eine aufgestellte Sammelbox spenden. Die Gutschein-Aktion soll bedürftigen Kindern einen Kinobesuch ermöglichen – und wieder mehr Menschen ins Kino locken.

Bedürftigen Kindern eine Freude machen und dabei noch die von der Corona-Pandemie gebeutelte Kulturbranche unterstützen. Das war die Intention von Alexander Markow, seiner Partnerin Maria und deren Freundin Anne, als sie vergangenen Sommer in der Nachbarschaft und unter Freunden und Kollegen eine Spendenaktion gestartet haben. Das Ziel: Möglichst viel Geld für Gutscheine des Roxy-Kinos zu sammeln, um diese dann an Kinder der Neustadter Tafel weiterzugeben. Insgesamt haben die drei Kinobegeisterten 500 Euro zusammenbekommen, von denen nach Rücksprache mit Roxy-Inhaber Michael Kaltenegger hundert Gutscheine zum Sonderpreis von je 5 Euro gekauft werden konnten.

Die Gutscheine wurden dann im Anschluss an Eva-Maria Buchenberger von der Neustadter Tafel übergeben. Sie ist Vorstandsmitglied des Vereins und hat die Gutscheine damals an die Kinder verteilt. „Das war eine tolle Aktion, die unseren jungen Kunden einen Kinobesuch ermöglichte, den sie sich sonst nicht leisten können“, berichtet Buchenberger. Aufgrund dieser positiven Resonanz kam Markow und seiner Lebensgefährtin die Idee, die Aktion in einem größeren Stil zu wiederholen. Statt selbst im privaten Umfeld Geld für die Kinogutscheine zu sammeln, wird es dieses Mal eine Spendenbox im Foyer des Roxy-Kinos geben.

Alle profitieren von der Aktion

So können alle Kinobesucher einen dieser vergünstigten Gutscheine im Wert von 5 Euro kaufen und direkt in die Box werfen. Die Aktion läuft ab sofort und endet am Ostermontag. Alle Gutscheine, die in dieser Zeit zusammengekommen sind, werden im Anschluss dann wieder über Buchenberger an die Kinder der Neustadter Tafel weitergegeben. Es handelt sich dabei also nicht um eine Initiative der Tafel, der Verein fungiert aber gerne als Vermittler. „Ich werde immer noch auf die Aktion angesprochen und freue mich, dass die gute Idee wieder aufgegriffen wird“, erzählt Buchenberger.

Dem stimmt auch Michael Kaltenegger vom Roxy-Kino zu: „Das Schöne an der Aktion ist, dass es eigentlich nur Gewinner gibt“. In erster Linie sei es natürlich für die Kinder, die sich ansonsten keinen Kinobesuch leisten können, eine tolle Sache, weshalb die Gutscheine auch zum vergünstigten Preis angeboten werden. Zugleich käme die Aktion aber auch dem Kino zu Gute, das aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor zu kämpfen habe. „Seit die Leute, die geboostert sind, ohne Test kommen dürfen, ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Aber insgesamt sind die Kinobesuche immer noch deutlich schwächer als vor Corona“, so Kaltenegger.

Auch spontane Besuche sind wieder möglich

Er glaubt, dass das – neben der allgemeinen Zurückhaltung bei Kulturveranstaltungen in Innenräumen – unter anderem auch daran liege, dass „die Leute glauben, dass sie so viel vorplanen müssen“. Das sei allerdings mittlerweile nicht mehr der Fall, auch spontane Besucher seien jederzeit willkommen. Das betont Kaltenegger auch nochmals in Bezug auf die Gutscheine. Diese könnten von den Kindern dann ebenfalls jederzeit eingelöst werden, egal zu welcher Uhrzeit und für welchen Film. Er erhofft sich, dass wieder mehr Menschen den Weg ins Kino finden und bei der Aktion mitmachen, sodass so viele Kinder wie möglich in den Genuss von einem Kinobesuch kommen können. Für die ganz Kleinen liefe ab Ende März beispielsweise „Peterchens Mondfahrt“. Aber auch für die älteren Kinder und Jugendlichen halte das Roxy eine bunte Auswahl an Filmen bereit, wie zum Beispiel den Abenteuerstreifen „Der Pfad“.