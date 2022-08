Bei der Weinkerwe feierten die „Deidesheimer Kerwebuwe“ 50. Geburtstag. Sie zogen wieder in Frack und Zylinder durch die Woigass und die benachbarten Höfe. Mit ihrem Gesang sorgten sie für viel Heiterkeit. Den Verpflichtungen wie dem Aufstellen des Kerwebaumes und dem Vortrag der Kerweredd kamen sie auf dem Marktplatz ebenso nach. Sie waren ebenfalls dafür zuständig, dass am letzten Abend der 23 Meter hohe und mit bunten Bändern geschmückte Baum gefällt wurde und wohlbehalten in Begleitung der Weinhoheiten Sophia I. und Kathi I. den Weg zum Heimatabend beim Winzerverein fand.

Dort folgte die traditionelle Versteigerung. Markus Wahl und Johannes Eichberger moderierten den Abend, der Hammer fiel bei einem Gebot von 1540 Euro – ein neuer Bestwert. Die Schlepperfreunde der Tour de Buochs waren mittendrin im Bieterwettstreit. Steffi Kern, Chefin des Restaurants „Schloss Deidesheim“, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Just zu jener Kerwe, als ihr Sohn Paul bei den weinfröhlichen Junggesellen Aufnahme fand, sicherte sie sich das Unikat. Der Rekorderlös geht in die Kasse der Kerwebuwe.