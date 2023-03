Ein Weidenthaler Bürger möchte, dass eine etwa 1,16 Hektar große Fläche oberhalb des Parkplatzes am Friedhof im Flächennutzungsplan als Sondergebiet Pferdehaltung ausgewiesen wird. Der Gemeinderat hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde einen entsprechenden Antrag an die Verbandsgemeinde stellen wird. Die Ratsmitglieder haben außerdem zugestimmt, dass der Flächennutzungsplan im Bereich der Gemeinden Esthal, Lindenberg und Weidenthal in mehreren Punkten geändert wird. Dabei geht es um die Ausweisung kleiner Baugebiete, um das Gelände des Sportplatzes in Esthal und um die Fläche der Deponie in Lindenberg.