Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfarrstelle der protestantischen Kirchengemeinde Elmsteiner Tal ist seit vier Jahren vakant. Jetzt geht Pfarrer Volker Mayer, seit Mai 2019 für die gesamte Gemeindearbeit in Elmstein verantwortlich, in den Ruhestand. Warum so schnell kein direkter Nachfolger kommt.

Bei aller Vorfreude auf den Ruhestand, etwas Wehmut bleibt schon, wenn er das Tal verlässt, gibt der 65-jährige Kirchenmann zu. Nach einem Jahr Aushilfe in der Gemeinde der Auferstehungskirche in Speyer