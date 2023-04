Warum eine Lachen-Speyerdorferin expandieren möchte und dazu nach Sankt Martin schaut.

Seit fast zwei Jahren bietet Wiebke Nevermann in ihrem Laden „Pfalzdehäm“ in Lachen-Speyerdorf auf 35 Quadratmetern ganz viele Pfalzprodukte an. Die 44-Jährige nimmt nun den nächsten Standort ins Visier. Dabei habe sie einen „super Start“ in der Goethestraße gehabt: „Ich hätte nie gedacht, dass meine Produkte in Lachen-Speyerdorf so gut angenommen werden.“ Doch vor einem Jahr habe das Geschäft einen Dämpfer erlitten: „Die Wirtschaftssorgen seit dem Ukrainekrieg mit Preissteigerungen und hohen Energiekosten spüre ich sehr, seitdem hat sich das Kaufverhalten“, sagt Nevermann.

Sie habe auch Verständnis, dass viele Menschen nun genauer überlegen müssten, wofür sie Geld ausgeben. Als Geschäftsfrau muss sie aber auch selbst schauen, dass sie weiterhin Einnahmen hat. Daher hat Nevermann ein Auge auf ein Geschäft in Sankt Martin geworfen. Aktuell ist die 44-Jährige dort mit allerlei Renovierungsarbeiten beschäftigt, doch im Mai möchte sie den zweiten „Pfalzdehäm“-Laden eröffnen. „Ich setze auf den Ort, da es in Sankt Martin viele Touristen gibt, die sicher gerne Pfalzprodukte als Mitbringsel oder Urlaubserinnerung kaufen wollen“, erläutert sie ihre Überlegungen.

Kaputte Scheibe

Da sie aber als „One-Woman-Show“ alles alleine meistere, werde sie die Öffnungszeiten in Lachen-Speyerdorf reduzieren und in Sankt Martin primär am Wochenende öffnen. Sie sei gespannt, wie sich alles einspielt und hofft auf neue Kunden. Wegen der vielen Touristen „werde ich in Sankt Martin auch ein erweitertes Sortiment haben“. Sie tausche sich aktuell noch mit Produzenten von Pfalzprodukten aus, „denen ich dann eine Verkaufsmöglichkeit bieten möchte“. Ihr sei es wichtig, dass sich die „regionale Community“ den Kunden präsentieren könne und viele Spaß an Spezialitäten aus der Pfalz hätten. In Lachen-Speyerdorf biete Nevermann unter anderem Pfalznudeln, Fruchtaufstriche, Liköre, Dosenwurst und Getränke sowie Accessoires aus ihrem eigenen, gleichnamigen Modelabel an. Trotz des neuen Ladens in Sankt Martin will die 44-Jährige am Geschäft in Lachen-Speyerdorf festhalten. „Da wohne ich, und mit dem Laden ist für mich auch die Betreuung meines Onlinehandels einfacher“, sagt Nevermann.

Die beschädigte Scheibe am Laden. Foto: Nevermann/gratis

Aktuell ist sie aber nicht nur wegen der Renovierung im Stress, sondern weil zum zweiten Mal eine Scheibe ihres Ladens demoliert worden ist. Passiert sei die Tat abends am 7. April. Sie habe Anzeige erstattet, aber es gebe kaum Hinweise von Zeugen. Eine kaputte Scheibe sei immer ärgerlich und mit Mehraufwand verbunden, so Nevermann, aber sie sei zum Glück versichert und bekomme Unterstützung von einem Schreiner. Damit werde alles gleich behoben, „und ich bleibe nicht auf den Kosten sitzen, aber diese Strapazen brauche ich eigentlich nicht noch zusätzlich.“