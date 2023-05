Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wiebke Nevermann ist endlich am Ziel. Am Samstag eröffnet sie ihren Spezialitätenladen „Pfalzdehäm“. Schon lange hatte sie ein Auge auf das Ladenlokal in der Goethestraße 55 in Lachen-Speyerdorf geworfen, um sich mit ihrer Geschäftsidee selbstständig zu machen.

Die 42-jährige Groß- und Handelskauffrau Wiebke Nevermann wohnt selbst in Lachen-Speyerdorf. „Bereits vor einigen Jahren hatte ich die Idee, ein Geschäft mit