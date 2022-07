Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag am Laden „Pfalz dehäm“ in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf die Schaufensterscheibe demoliert. „Nachbarn haben gegen 1.30 Uhr ein Scheppern gehört“, sagt Inhaberin Wiebke Nevermann. Für sie doppelt bitter: „Die Tat ist auf den Tag ein Jahr nach der Ladeneröffnung passiert.“ Die Polizei habe den Vorfall und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen an die Inspektion unter Telefon 06321 8540.