In der Postbankfiliale am Ludwigshafener Rathausplatz (Mitte) haben noch unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen gegen 4.50 Uhr versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Ob sie dabei Geld erbeuteten, ist laut Polizei noch unklar. Experten des Landeskriminalamtes sind dabei, das Gebäude auf noch verbliebenen Sprengstoff zu untersuchen. Der Bereich rund um die Bank ist weitläufig abgesperrt worden. Das Gebäude wurde geräumt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Fahndung der Polizei läuft. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.