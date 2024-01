Die Volkshochschule Neustadt betritt Neuland: Im März gibt es zum ersten Mal einen Kurs für Ausländer, in dem diese praktische Tipps fürs Leben in der Pfalz bekommen sollen. Und zwar auf Englisch.

„Welcome to Neustadt“ – Willkommen in Neustadt: So heißt das neue Angebot der Volkshochschule am Samstag, 9. März. Berna Cerit Engin wird den Workshop von 9 bis 12 Uhr leiten und kann auch erklären, warum sie solch einen Alltagskurs anbieten möchte. „Für mich war es in Istanbul ganz normal, dass ich bei einem Arzt angerufen habe und eine Stunde später dort sein konnte. Aber hier funktioniert das so nicht“, sagt Engin.

Aber alle, die als Fachkräfte aus dem Ausland nach Neustadt kommen, um in der Region zu arbeiten, bräuchten einen solchen Kompass, um in der neuen Umgebung gut klar zu kommen, bekräftigt Ilirjana Haas, Leiterin der Neustadter Volkshochschule (VHS). Es handele sich dabei bewusst um ein ergänzendes Angebot zu den Integrations- und Deutschkursen, die insbesondere für Geflüchtete angeboten werden. Die VHS wolle nun Menschen ansprechen, die wegen eines Jobs – etwa in der Pflege, in der Gastronomie, auf einem Weingut oder auch in großen Firmen wie der BASF – in die Region kommen. „Diese Menschen haben rund um ihren Alltag fragen, und dabei wollen wir ihnen mit dem Workshop helfen“, so Haas. Und zwar auf Englisch, weil die Deutschkenntnisse zum Start ja nicht zwingend vorhanden seien.

Verträge und Vereine

Engin ist selbst mit ihrem Mann über den Beruf in Neustadt gelandet. Sie haben ihre Jobs und über die internationalen Netzwerke viele Bekannte gefunden. Und trotzdem stehen auch Fachkräfte aus dem Ausland öfter mal vor der Frage, was sie „fürs Leben in Deutschland wissen müssen“. Da geht es um ganz alltägliche Belange wie die Eröffnung eines Bankkontos, Fragen rund um Verträge für Telefon und Internet oder welche Versicherungen empfohlen werden und wo die verschiedenen Anlaufstellen der Stadtverwaltung zu finden sind. „Aber wir wollen auch direkt über Neustadt sprechen, über die Weinfeste sowie die Vereine in der Stadt.“

Haas und Engin sind gespannt auf die Resonanz auf den Willkommenskurs. „Wir wollen erst einmal hören, welche Fragen die Menschen haben. Diese werden beantwortet und wir wollen, dass die Teilnehmer untereinander Kontakte knüpfen“, erläutert Haas. Den Samstag habe man bewusst ausgewählt, „damit auch Berufstätige Zeit haben und teilnehmen können“. Engin bekräftigt ihre Motivation: „Jemand, der nur Englisch kann, kommt in Neustadt gut zurecht. Trotzdem möchten wir auch diesen Leuten zeigen, wo sie hier leben und was Neustadt auszeichnet.“

Weitere Informationen gibt es unter vhs.neustadt.eu.