Zehn Jahre lang war das Urgestein in der Nähe des Neustadter Rathauses die erste Adresse für alle Gourmets und das einzige Lokal in der Stadt, das im Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet war. Doch zum Jahresende 2023 schloss das Urgestein. Nun gibt es in Neustadt einen Sterne-Nachfolger: das Irori in Diedesfeld. Max Goldberg und Kerstin Bauer haben das Lokal vor gut einem Jahr in der Weinstraße eröffnet und bieten ein festes Menü mit zehn Gängen. Der Gastraum verfügt über fünf Tische für zwölf bis 16 Gäste. In der Küche setzen sie auf eine japanische Note, weshalb sie im September 2023 auch zu einer Kochreise in Japan unterwegs waren. Goldberg sprach am Dienstag nach der Ankunft in Hamburg und kurz vor der Sterneverleihung gegenüber der RHEINPFALZ von einem „super Gefühl“, überhaupt eingeladen worden zu sein: „Michelin ist die aussagekräftigste Auszeichnung“. Mit der Entwicklung des Restaurants sei er zufrieden: „Wir können nicht klagen.“

Sterneküche gibt es zudem in Deidesheim: Das L.A. Jordan hat seine zwei Michelin-Sterne verteidigt und bleibt das einzige Zwei-Sterne-Restaurant der Pfalz. Einen Stern gab es zudem erneut für den Schwarzen Hahn in Deidesheim.