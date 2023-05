Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was als kurzes Gastspiel begann, wird nun ein dauerhaftes Angebot: Kerstin Bauer und Max Goldberg eröffnen in der Weinstraße in Diedesfeld das Restaurant Irori. Sie wollen ihren Gästen „nichts Alltägliches “ bieten.

Im September hat es Max Goldberg und Kerstin Bauer nach Diedesfeld verschlagen. Für vier Monate eröffneten sie ihr Irori als Pop-up-Restaurant,