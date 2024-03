Im Wintersemester 2024/2025 startet am Weincampus Neustadt und an der Université de Haute-Alsace in Colmar, Frankreich, ein gemeinsamer berufsintegrierender Masterstudiengang Weinbau und Oenologie. Das Projekt wird im grenzüberschreitenden EU-Förderprogramm Interreg VI A „Oberrhein“ mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Weinbauministerin Daniela Schmitt hat am Montag die Förderzusage in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro in Neustadt an den Projektträger Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz überreicht.

Unmittelbar danach fand die Verabschiedung von Günter Hoos als DLR-Leiter statt. Hoos geht in den Ruhestand. Schmitt würdigte ihn als „Macher, der immer den Blick nach vorne gerichtet hat“. Hoos habe sich große Verdienste um die Qualitätssicherung und die Zukunft des Weinbaus erworben, betonte Schmitt.