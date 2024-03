Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Lachen-Speyerdorfer Günter Hoos wird am Montag als Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum verabschiedet. Im Gespräch mit Axel Nickel erklärt er, warum er nichts von der Abgrenzung zwischen konventioneller und Bio-Produktion hält.

Herr Hoos, 13 Jahre lang standen Sie an der Spitze des DLR Rheinpfalz in Mußbach. Was zeichnet das Zentrum Ihrer Meinung nach aus?

Das DLR Rheinpfalz ist ein einzigartiges