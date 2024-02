Das Quartier Hornbach im Neustadter Osten bekommt Zuwachs: Ab 1. März empfängt die Praxis „Physio im Quartier“ Patienten, die die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit ihres Körpers fördern wollen.

Früher waren es Büroräume, nun ist die neue Physiotherapie-Praxis „Physio im Quartier“ in das Quartier Hornbach 5 gezogen. Zum Start behandeln dort Christoph Trutzel und Oliver Kaiser, beide 28, ihre Patienten, perspektivisch sollen bis zu sechs weitere Therapeuten hinzukommen. Die beiden kennen sich schon seit Ausbildungszeiten und haben zuvor in Mannheim und Mutterstadt gearbeitet. Er habe schon länger den Gedanken gehabt, mit einer Praxis „sein eigenes Ding zu machen“, sagt Trutzel. Mit Physio im Quartier sei „ein Traum wahrgeworden“, sagt Kaiser. Die Anbindung im Neustadter Osten ist gut, es gibt kostenfreie Parkplätze direkt vor der barrierefrei zugänglichen Praxis sowie MoD-Stopps und Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.

Die fünf bereits fertigen Behandlungsräume in der 500-Quadratmeter-Praxis sind mit Liegen und Kleingeräten ausgestattet. Fotos zeigen Landschaften von nah und fern, von der Hexenklamm bei Pirmasens bis zur Wüste Badiya in Jordanien – alle fotografiert von Trutzels Vater. „Man soll sich hier wohlfühlen“, so der Anspruch. Ein Schwerpunkt ist die Sportphysiotherapie, die im Trainingsraum, dem Herzstück der Praxis, angeboten wird. „Das ist hier nicht wie in der Muckibude“, betont Oliver Kaiser, auch wenn der ganze Körper maschinell trainiert werden könne.

Trainieren mit Armband

Patienten bekommen nach Anamnese und Krafttest einen individuellen Trainingsplan, der auf einem elektronischen Armband gespeichert wird. An den Geräten werden die Infos ausgelesen, ein Bildschirm zeigt unter anderem einen idealen Bewegungsablauf an, den man beim Üben live mit dem eigenen vergleichen kann. Entwicklungen werden digital gespeichert. „Das ist natürlich zusätzlich motivierend“, weiß Kaiser.

Die Geräte sind passgenau einstellbar, was laut Trutzel „alltagsnähere Bewegungen“ erlaube. An der Funktionspresse sei es beispielsweise nach einem Kreuzbandriss möglich, liegend die Beinmuskulatur zu stärken. Gleichzeitig könnten Sportler damit Sprünge trainieren. Auch Bewegungsabläufe, die bei üblichem Krafttraining häufig zu kurz kommen, werden abgedeckt, zum Beispiel Wirbelsäulenrotationen, und es gibt einen großen Freihantelbereich.

Angebot speziell für Vereine

Die Praxis nehme auch Vereine in den Blick, Kaiser betreut bereits die erste Fußballmannschaft in seiner Heimat Mutterstadt. Damit niemand verschwitzt nach Hause gehen muss, gibt es in der Praxis Umkleiden und Duschen. Die sichtgeschützte Rasenfläche hinter der Praxis könnte später etwa für Yoga genutzt werden. Abgerundet wird das Angebot durch Haus- und Heimbesuche. Von 1. bis 3. März lädt Physio im Quartier zu Tagen der offenen Tür. Mehr Infos unter Telefon 06321 1890808 oder per E-Mail an email@physioimquartier.com.