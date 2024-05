Zu einem Streit vor einer Bar in der Salzgasse wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr gerufen. Wie die Beamten mitteilen, verhielt sich ein 34-Jähriger ungebührlich und wurde der Bar verwiesen. Doch auch draußen habe er keine Ruhe gegeben und schreiend mehrere Personen angepöbelt. Die Situation eskalierte: Der 34-Jährige sei mit mehreren Personen in einen Streit geraten und habe einem 61-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, so die Beamten. Das Opfer habe eine Platzwunde erlitten, zudem sei seine Brille beschädigt worden. Der 34-Jährige habe auf die Polizisten nur leicht alkoholisiert und „uneingeschränkt wegefähig“ gewirkt. Allerdings: Sein Atemalkoholwert betrug den Angaben nach 2,42 Promille. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nachgekommen sei. Außerdem erwartet den Mann ein Strafverfahren.