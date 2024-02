Der Aschermittwoch ist für die Narren ein Trauertag, denn dann endet die Fasnachtszeit. Im Ratssaal übergab der Karnevalverein 1840 Neustadt (KVN) den Stadtschlüssel wieder in die Hände von Oberbürgermeister Marc Weigel.

„Seit dem 11.11. ist einiges passiert“, sagte KVN-Sitzungspräsident Kevin Sauer vor der närrischen Trauergesellschaft und meinte damit vor allem die gemeinsame Kampagneneröffnung von KVN, Diedesfelder Flendes und Karnevalclub Rot-Weiss Lachen-Speyerdorf auf dem Marktplatz sowie die Prunksitzung im Saalbau.

Prinz Vino Palatina Vanessa I. vom KVN hielt eine Abschiedsrede, in der sie betonte, „jeden Moment der Kampagne genossen“ zu haben. Beim Versuch, die Forderungen der Narren in Sachen Parkplätze und Baustellen zu erfüllen, sei Weigel „stets bemüht“ gewesen. „Die Parkplatzsituation ist aber immer noch bescheiden, und die Baustellen sind eher mehr geworden“, meinte der Prinz. Nun sei es Zeit, „der geliebten Fasnacht Lebewohl zu sagen“.

Weigel ließ den Seitenhieb nicht auf sich sitzen und verwies auf den „vom KVN-Aufgabenkatalog angespornten“ Abschluss der Baustellen in der Tal- und Haardter Straße sowie in der Stangenbrunnengasse noch in der fünften Jahreszeit. Sein Schreibtisch sehe allerdings noch aus wie vor dem Einzug der Narren, neckte der OB. Das Stadtoberhaupt fand lobende Worte für die Kampagne und versprach, sich dafür einzusetzen, dass die Narren auch in der nächsten wieder auf dem Marktplatz und im Saalbau feiern können. „Dort werdet ihr wahrgenommen, dort gehört ihr hin.“ Auch wenn es in Sachen Aufbau, Stichwort Marktstände auf dem Marktplatz, und Organisation – der OB hätte sich mehr Bedienungen bei der Prunksitzung gewünscht – noch Ausbaupotenzial gebe. Letztlich sei Weigel stolz und dankbar für das, was die Narren jedes Jahr leisten, und für alle Neustadter, die Verantwortung im Stadtleben übernehmen.

„Mit kleinem Widerwillen und kleinem Lächeln“ übergab Sauer dem OB den goldenen Stadtschlüssel und zählte sogleich die Tage: 271 sind es noch bis zum nächsten Sturm aufs Rathaus.