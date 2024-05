Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blühende Obstbäume mögen ihn überhaupt nicht: Frost. Doch genau den hatte der April im Gepäck. Nun stellt sich die Frage: Was bleibt von der frühen und von vielen Menschen bewunderten Obstbaumblüte im Zweibrücker Land und auf der Sickinger Höhe für die Ernte übrig?

Die Frostschäden in der Obstbaumblüte seien im Moment nicht so schlimm wie vermutet. In manchen Tallagen – wo es richtige „Kältelöcher“