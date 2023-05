Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Rande der Bande: DTM-Pilot Jamie Green aus dem Neustadter Team Rosberg lebt an den Rennwochenenden in einem riesengroßen Wohnmobil. Obwohl er ein erfahrener Rennfahrer ist, darf er es aber nicht fahren. Er braucht eigens einen Chauffeur.

So eine Rennstrecke ist wie eine kleine Stadt. Es gibt Häuser, in denen zwar nicht gewohnt wird, die aber Büros beherbergen. Es gibt Hotels samt Restaurant. Es gibt Kioske. Es gibt eine Tankstelle.