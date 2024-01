73 Jahre alt wird Marcel Adam im März und befindet sich aktuell auf Abschiedstournee. Die dauert allerdings glücklicherweise bis Dezember 2026, denn der lothringische Liedermacher und Chansonnier, der sich auch in der Pfalz großer Beliebtheit erfreut, hat viele Spielorte, an denen er Lebwohl sagen will. Einer davon ist Haßloch, wo er seit vielen Jahren regelmäßig aufgetreten ist und nun am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr zum (vielleicht) letzten Mal vorbeischaut. Zusammen mit seinen langjährigen Begleitmusikern Christian Conrad an Gitarren, Bass und Mandoline sowie Christian Fantauzzi am Akkordeon präsentiert er neuere und ältere Chansons, darunter legendäre Songs in Lothringer Dialekt wie „De Oschderhaas“ und „Die Hochzittsrees im Bitcherlond“, aber auch Titel in Französisch und Hochdeutsch. Karten (29,80 Euro) gibt es noch – zum Beispiel online unter www.palatino-concerts.de. Aber auch nach Neustadt kommt der Musiker schon bald: Am 15. Februar tritt er hier um 19 Uhr zusammen mit Fantauzzi, mit dem er schon als 17-Jähriger auftrat, unter dem Motto „Akkordeonissimo“ im Festsaal des GDA-Wohnstifts auf.