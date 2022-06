Es ist vollbracht: Die beiden vom Neustadter Cartoonisten Steffen Boiselle bemalten Holzwände, die dem „Lichtblick“-Hausratladen seit einer Vandalismus-Attacke als Notverglasung dienten, haben einen neuen Besitzer. Wie Rolf Raule, Fachbereichsleiter des Hausratladens, berichtet, ist die Versteigerung der beiden Werke beendet, und sie bleiben in Neustadt. Denn der Lachen-Speyerdorfer André Luipold hat für 1000 Euro den Zuschlag bekommen. Kommende Woche werde Luipold die beiden Bilder abholen. Raule freut sich: „Ich bin sehr zufrieden. Ich hätte auch 500 Euro genommen.“ Besonders schön sei es, dass der Ersteigerer aus der Stadt kommt. Der Erlös aus der Aktion fließt in die Arbeit der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“. Luipold war vergangenes Jahr schon einmal als Ersteigerer in Erscheinung getreten: An ihn ging der Mayschoß-Ottifant, den die RHEINPFALZ zugunsten der Hochwasser-Hilfe in der Ahrtal-Gemeinde versteigert hat.