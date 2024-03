Mit einer Finissage-Performance von Tine Duffing und ihrem „Cocoon“-Team wartet die Ausstellung „Black & White“ zum Abschluss am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr in der Kunsthalle des Herrenhofs in Mußbach auf. Britta Benker, Tine Duffing, Veronika Kaufmann-Frenzel, Petra Paula Marquardt, Rita Oberbeck, Katja Prautsch, Mark Radtke und Rena Simmat suchen in ihrer Darbietung den Dialog mit den ausgestellten schwarz-weißen Kunstwerken, wollen dabei aber nicht nur zitieren sondern inmitten der Exponate auch ihrerseits produzieren und sich als „Living Sculptures“, sich bewegende menschliche Plastiken, präsentieren. Der Eintritt kostet 5 Euro. Der Arbeitskreis Kunst der Fördergemeinschaft Herrenhof offeriert ab 16 Uhr Sekt, Selters und Häppchen.