Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer hat am Donnerstag Horst Dittmann im Namen der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Neustadter Rathaus mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Der 79-Jährige war 40 Jahre lang erster Vorsitzender des Kneipp-Vereins Neustadt, von 1980 bis März dieses Jahres. Die Struktur des Vereins, der die Förderung der Gesundheitspflege nach der Lehre von Pfarrer Sebastian Kneipp zum Ziel hat, hat Dittmann mit aufgebaut und weiterentwickelt. Auf Landesebene war er als Kassenprüfer und als Beiratsmitglied tätig und erhielt hierfür als Auszeichnung sowohl die Ehrenbrosche in Silber als auch in Gold. Beruflich war Dittmann bis 1985 bei der Neustadter Firma Ibag beschäftigt. Als das Unternehmen in Konkurs ging, wechselte er zur Berufsbildenden Schule. Dort war er ab 1987 als Fachlehrer für Metalltechnik und Maschinenwesen tätig.