„Clear or cloudy“ ist das Konzert des Kirchheimer Konzertwinters – der ja in diesem Jahr zum Konzertsommer mutiert ist – überschrieben, das am Sonntag, 14. August, um 17 Uhr in der St. Andreaskirche in Kirchheim stattfindet.

Protagonisten sind der Countertenor Benno Schachtner und der Lautenist Julian Behr. „Clear or cloudy“ – was sich wie eine launische Wettervorhersage liest, ist für den Gemütszustand von Liebenden auch oft sehr zutreffend. Und dieser wird auf kunstvolle Art in englischen Lautenliedern auf das Schönste besungen. Der Zuhörer erlebt dabei eine packende Liebesgeschichte, die von der ersten Verliebtheit über Liebeswerben, -sehnen, -enttäuschung bis hin zur Verzweiflung reicht.

Schon um 1600 hat John Dowland, der am englischen Hofe „Musician for the lute“ war, seine bedeutenden Lieder verfasst und sich dabei selbst auf der Laute begleitet. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war diese Gattung schon so etabliert, dass John Blow als Organist der Chapel Royal und der Westminster Abbey sowie als führender Komponist in London diese Tradition erfolgreich fortsetzte. Dies blieb nicht ohne Einfluss auf seinen Schüler Henry Purcell, der als Nachfolger seines Lehrers ebenfalls Organist an der Westminster Abbey wurde. Und der Orpheus britannicus, eine Sammlung posthum veröffentlichter Lieder, verhalfen Purcell, der schon zu Lebzeiten als bedeutendster englischer Komponist galt, zu unsterblichem Ruhm.

Liebeslust und Liebesleid

Dieses Dreigestirn haben sich Benno Schachtner und Julian Behr ausgesucht, um diese immortal highlights englischer Lautenlieder am Sonntag, 14. August, 17 Uhr, in der St. Andreaskirche in Kirchheim zu zelebrieren.

Benno Schachtner zählt zu den führenden Sängern seines Fachs weltweit. Der Künstler gastiert in den renommiertesten Konzertsälen und Opernhäusern der Welt, gegenwärtig gerade in der Thomaskirche zu Leipzig, wo er mit einem Programm „Bach In memoriam“ unterwegs ist. Seit seiner Berufung zum Professor für Historischen Gesang im April 2020 unterrichtet Schachtner an der Hochschule für Künste in Bremen eine internationale Gesangsklasse.

Begleitet wird er von seinem kongenialen Partner auf der Laute, Julian Behr. Dieser hat eine Professur für Laute an der Schola Cantorum Basiliensis inne und wusste bereits mehrfach in Kirchheim das Publikum zu überzeugen. Parallel zu seiner Tätigkeit als Lautenist befasst sich Julian Behr intensiv mit der Erforschung und Rekonstruktion historischer Lauteninstrumente. Dabei ist ihm besonders wichtig, die im Instrumentenbau gewonnenen Erkenntnisse in die aktuelle musikalische Praxis einfließen zu lassen.

Info

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden werden erbeten. Im Netz: konzertwinter.de.