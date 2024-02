Der Meckenheimer Gemeinderat hat dem Wirtschaftsplan des E-Werks ohne Erhöhung des Strompreises mehrheitlich zugestimmt.

Den Strompreis zum 1. April um 0,99 Cent pro Kilowattstunde erhöhen, um schwarze Zahlen im Wirtschaftsplan des Energiewerks Meckenheim zu erzielen? Oder darauf verzichten, auch um weitere Kundenabwanderungen zu vermeiden? Zwischen diesen Alternativen musste sich der Werkausschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung am 29. Januar entscheiden. Das Gremium beschloss einstimmig, dem Gemeinderat die Fassung des Wirtschaftsplans ohne Preiserhöhung zu empfehlen. Mit elf Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen stimmte der Rat am Montag mehrheitlich zu.

Grund für den Preisanstieg ist das höhere Netzentgelt, das die Pfalzwerke AG verlangt. Würde dieses mit eingerechnet werden, hätte das bei Strom einen Gewinn von rund 10.500 Euro zur Folge. Ohne Preisaufschlag wird von einem Jahresverlust beim Strom von 12.760 Euro ausgegangen. Für Gas wird in beiden Fällen ein Jahresgewinn von etwa 9000 Euro veranschlagt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Heiner Schwartz wies bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ des Wirtschaftsplans auf die „exorbitante Steigerung“ der sonstigen Kosten von knapp 30.000 Euro auf fast 52.000 Euro für 2024 hin. Die offenen Fragen dazu sollen nachträglich geklärt werden.