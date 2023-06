Für Oberbürgermeister Marc Weigel ist die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes eines der zentralen Projekte zur Weiterentwicklung Neustadts. Bald wird die erste Baustelle dort eingerichtet, was Auswirkungen auf Autofahrer hat.

Der Bahnhofsvorplatz soll komplett umgestaltet werden. Im November sollen die Arbeiten starten. Ergänzend dazu sollen westlich des Bahnhofsvorplatzes ein Hotel und ein Parkhaus gebaut werden. Insgesamt soll der Platz dadurch einen ganz neuen Charakter bekommen. Wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat, beginnt Investor Hans Sachs aus Kaiserslautern Anfang Juli mit den Vorarbeiten für sein Hotel- und Parkhaus-Projekt. Auf den Projektstart wird schon länger gewartet. Sachs hatte 2019 den Gestaltungswettbewerb gewonnen

Die Einrichtung der Baustelle hat jedoch Konsequenzen: Denn die rund 80 an das Post-Gelände angrenzenden öffentlichen Parkplätze, die von der Stadt bewirtschaftet werden, müssen ab dann entfallen. Eigentümer dieser Parkfläche sei Investor Sachs, informiert die Stadt. Er habe den Nutzungsvertrag gekündigt. Daher können die Stellplätze ab 1. Juli nicht mehr genutzt werden. Der Investor plant zunächst, sein Grundstück zu entsiegeln, also die Oberflächenbeläge zu entfernen, und die ebenfalls ihm gehörende ehemalige Pakethalle an der Zwockelsbrücke abzureißen. Die Bereiche werden daher eingezäunt.

Künftig 190 Stellplätze

Auf dem an den Bahnhofsvorplatz angrenzenden Areal sind ein Parkhaus mit 190 Stellplätzen plus integriertem Fahrradparkhaus sowie ein Hotelkomplex mit 115 Zimmern geplant. Das Vorhaben werde eng mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes abgestimmt. Diese läuft ab Ende 2023 unter der Regie der Stadtverwaltung. Sie betont: „Das Parkhaus soll zuerst realisiert werden, damit es möglichst zeitnah zur Verfügung steht und sich die Parkplatzsituation am Hauptbahnhof und Saalbau wieder entspannt.“

Die Bauarbeiten von Investor Sachs werden laut Stadt auch zu „leichten Veränderungen“ beim Weinlesefest führen. Das Angebot werde aber nicht verringert, man werde nur einige Stände verlegen. Nach dem Start des Umbaus des Bahnhofsvorplatzes muss ab 2024 für das Weinlesefest eine neue Lösung gefunden werden.