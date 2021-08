Komiker Otto Waalkes hat diese Woche das Neustadter Cineplex besucht. Spontan erklärte er sich bereit, die Spendenaktion für Mayschoß zu unterstützen. Bis Mittwoch läuft nun eine ganz besondere Versteigerung.

Beim Gespräch im Cineplex zögert Otto keine Sekunde. Ob er für die RHEINPFALZ einen Ottifanten mit Mayschoß-Bezug zeichnet, der zugunsten der Neustadter Spendenaktion für das Dorf im Ahrtal versteigert werden kann? Schon flitzt der Filzstift übers Papier, nur die korrekte Schreibweise von Mayschoß muss vorher noch geklärt werden.

Der Komiker hat selbst gesehen, wie stark die Flutkatastrophe die Menschen getroffen hat. Bei der Werbetour für seinen Film „Catweazle“ war er im nordrhein-westfälischen Stolberg, einem der Drehorte. Die Crew sei damals sehr herzlich aufgenommen und unterstützt worden, berichtet er. Dieselbe Solidarität und Hilfsbereitschaft präge auch jetzt das Geschehen. „Wie sich die Menschen in Stolberg helfen und wie ihnen von anderen geholfen wird, das war sehr beeindruckend.“

Insofern konnte Otto sich auch sofort vorstellen, wie derzeit die Lage in Mayschoß ist und wie Neustadt versucht, das Ahr-Dörfchen zu unterstützen. „I love Mayschoß“ vielleicht?, schlägt er als Dreingabe zum Ottifanten vor. Gesagt, getan – und auch signiert.

Bieten per E-Mail

Der original Otto-Ottifant ist nun zu haben. Genau gesagt, kann er ersteigert werden. Mit Rahmen hat die Zeichnung eine Größe von 40 auf 50 Zentimeter. Das Mindestgebot liegt bei 400 Euro. Wer mitsteigern will, kann bis einschließlich Samstag, 28. August, ein Gebot per E-Mail an unsere Adresse redneu@rheinpfalz.de abgeben. Die RHEINPFALZ wird ab Montag täglich über das aktuell höchste Gebot berichten. Und natürlich auch, wenn der Hammer endgültig gefallen ist.

Das Geld wird auf das Mayschoß-Spendenkonto von Stadt und Feuerwehr Neustadt eingezahlt. Der dort gesammelte Betrag wird in Absprache mit den Verantwortlichen in Mayschoß direkt für die Menschen im Ort verwendet.

Wie das aussehen könnte, darüber wird sich Oberbürgermeister Marc Weigel am Sonntag vor Ort informieren. Auf Einladung von Mayschoß fährt er zusammen mit dem Neustadter Feuerwehr-Chef Stefan Klein ins Ahrtal. „Ich will mir auch anhören, wo eventuell noch Aufbauhilfe gebraucht wird“, so Weigel. Zumindest für eine gewisse Zeit soll Kleins Idee von einer Patenschaft für das Dorf umgesetzt werden.