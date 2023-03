Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Pfarrkirche St. Rochus in Mayschoß erlebt in diesen Tagen Zulauf wie selten. Seit der Flutkatastrophe dient sie als Supermarkt, den Ehrenamtliche betreiben. Sie haben das Hochwasser heil überstanden. Nun helfen sie jenen, die nicht so viel Glück hatten.

„Wir wussten gar nicht, wohin damit.“ Das glaubt man Judith Balter aufs Wort. Denn es sind stolze Zahlen, die sie am Mobiltelefon nennt: 10.000 Zahnbürsten und 20.000 Tuben Zahnpasta