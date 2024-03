62 Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim sind jetzt nach der 13. Klasse entlassen worden – 56 von ihnen mit der allgemeinen Hochschulreife, sechs mit der Fachhochschulreife. Vier Absolventen haben ein Einser-Abitur.

Das beste Abitur des Jahrgangs hat Hannah Büttner aus Haßloch mit einem Schnitt von 1,5, wie die Schule mitteilt. Ebenfalls ein Abitur mit einem Einser-Schnitt haben Luis Eck (Wachenheim), Paul Mesel (Bad Dürkheim) und Hannah Renners (Wachenheim). Zahlreiche Preise für besondere Leistungen sind vergeben worden. Im Einzelnen sind das:

Preis der Verbandsgemeinde Deidesheim für das beste Abitur: Hannah Büttner; Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule: Max Dopp; Preis des Landkreises für Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz an der Schule: Hannah Büttner; Preis des Fördervereins für besonderes Engagement in der Schule: Max Dopp; Scheffelpreis für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch: Paul Mesel; Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Leistungen im Abiturfach Mathematik: Max Dopp; Abiturpreis der Atlantischen Akademie für besondere Leistungen im Fach Englisch: Anastasija Glisic; Abiturpreis des Lions Club Deidesheim für besondere Leistungen im Fach Biologie: Hannah Büttner; Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für hervorragende Leistungen im Fach Physik: Hannah Renners; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für den jahrgangsbesten Abiturienten: Samuel Baumann; Abiturpreis des Philologenverbands für besondere Leistungen im Fach Geschichte: Luis Eck; Abiturpreis des Verbandsbürgermeisters Deidesheim für besondere Leistungen im Fach Sport: Julia Rautenberg und Jasmin Rautenberg; Abiturpreis des Lions Club Deidesheim für besondere Leistungen im Fach Bildende Kunst: Mara Nitsch; Abiturpreis der Stadt Deidesheim für besondere Leistungen im Fach Französisch: Lea Weyland; Abiturpreis des Landesmusikrats für besondere Leistungen im Fach Musik: Jasmin Rautenberg; Abiturpreis des Lions Club Deidesheim für besondere Leistungen im Fach Darstellendes Spiel: Fatime Arifaj.