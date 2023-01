Noch immer wird eine Lösung für die Frage gesucht, wie sich der Verkehr zum Hambacher Schloss besser steuern lässt, damit die Anwohner in Hambach entlastet werden. Die Stadtverwaltung befindet sich dazu in Gesprächen mit der Schlossverwaltung. Doch auch der Ortsbeirat Hambach bleibt am Thema dran. Das Gremium hat daher auf Antrag der SPD am Dienstagabend einen Beschluss gefasst: „Wir wollen von der Stadt konkrete Daten und Zahlen haben, wollen also belastbare Aussagen, weil so viel gesprochen wird“, erläuterte der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender (SPD). Konkret geht es um die Informationen zur Auslastung der Parkplätze oben am Schloss sowie um die Überwachung der geparkten Autos und um eine mögliche andere Bewirtschaftung der Parkplätze. „Wichtig ist, dass wir Klarheit hinsichtlich der Situation bekommen, um weiter diskutieren zu können“, so Bender. Eigentlich hätten im Entwicklungskonzept Hambach auch Lösungen für die Verkehrsprobleme festgezurrt werden sollen. Doch die Gespräche dauern an, da die Schloss-Stiftung die von den Kommunalpolitikern bevorzugte Vollsperrung der Zufahrt (bis auf wenige Ausnahme) samt Einführung eines Shuttle-Verkehrs ablehnt. Ziel von Stadt und Ortsbeirat ist es weiterhin, den Individualverkehr zu reduzieren. Daher soll es ein Parkraumkonzept und eine Verkehrsregelung zum Schloss erarbeitet werden.