Obwohl einige Hallenbäder wieder zu den Temperaturen wie vor der Energiekrise zurückkehren, gibt es dazu in Neustadt keine entsprechenden Überlegungen. Holger Mück, Geschäftsführer der Stadtwerke, die die Schwimmbad-Traglufthalle im Stadionbad betreiben, sagt: „Es gibt dazu keine Diskussion, und alle Badegäste haben sich mittlerweile an die Temperaturen gewöhnt.“ Solange „kein großer Druck“ entstehe, wollen die Stadtwerke an den aktuellen Regelungen festhalten – zumal die Wintersaison „langsam, aber sicher in die Endphase geht“. Mück warnt zudem vor Leichtsinn: „Die Energiekrise ist ja noch nicht vorbei. Der nächste Winter kommt bestimmt, je mehr Gas in den Speichern, umso besser.“ Angesichts einer drohenden Gasknappheit hatten sich die Stadtwerke dazu entschieden, während der Hallenbadsaison die Wasser- und Lufttemperatur drei Grad niedriger als früher zu halten: Wasser 23 statt 26 Grad, die Raumtemperatur beträgt nur noch 26 statt 29 Grad. Zwischenzeitlich war sogar diskutiert worden, ob die Hallenbadsaison ganz ausfallen soll, damit die Stadt möglichst viel Erdgas einsparen kann.