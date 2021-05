Der Ortsteil Haardt will ein fester Bestandteil des Neustadter Profils „Stadt der Demokratie“ sein. Darin war sich der Ortsbeirat in seiner jüngsten Sitzung einig.

Im Herbst 2020 hatte der Stadtrat auf dem Hambacher Schloss einmütig einer Verwaltungsidee zugestimmt, ein solches Profil für Neustadt auszubilden. In der jetzigen Ortsbeiratssitzung stellten Rolf Müller, Leiter des städtischen Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport, und seine Kollegin Petra Schanze von der Decken das Projekt vor.

Wie wichtig es sei, dass Haardt dabei eine besondere Rolle spiele, machten Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) und Marc-Finn Klein (SPD) deutlich. Klein verwies auf historische Ereignisse. So habe es 1848 in Haardt eine revolutionäre Bürgerwehr gegeben, und 1832 habe Philipp Jakob Siebenpfeiffer, einer der Initiatoren des Hambacher Festes, einige Wochen in Haardt gewohnt. Damit Haardt Teilhaber werden kann, müsse es im Ortsteil ein besonderes Projekt oder eine besondere Initiative geben, erläuterte Müller.

„Siebenpfeiffersteg“ eine Idee

Der in Haardt lebende Matthias Lambrich bot als Demokratie-Projekt seine Idee einer freischwebenden Hängeseilbrücke für Fußgänger vom Sonnenweg zum Hambacher Schloss an. Die Brücke solle den Namen „Siebenpfeiffersteg“ tragen. Einen ähnlichen Vorschlag hatte Lambrich schon für die Landesgartenschau-Bewerbung Neustadts gemacht, jedoch ohne diesen Namen und mit einem etwas anderen Streckenverlauf, nämlich von Haardt zum Herz-Jesu-Kloster. Statische Berechnungen, Kostenschätzungen oder ähnliches zur Realisierbarkeit dieser Idee gibt es nicht.