Der 39-jährige Marc Speicher ist seit vier Jahren Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Nun wurde der Saar-Landtagsabgeordnete erneut gewählt.

Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Landtagsabgeordnete Marc Speicher ist erneut in den Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Der 39-Jährige sei bereits seit vier Jahren als gewähltes Mitglied in dem Parteigremium aktiv, teilte die CDU Saar am Montagabend zur Wahl von Speicher mit. Seine Wiederwahl mit großer Mehrheit auf dem Bundesparteitag gelte für weitere zwei Jahre. Speicher ist in der saarländischen CDU-Landtagsfraktion Beauftragter für Industriepolitik. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt er als Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters in Saarlouis an.

