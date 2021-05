260 Reben haben Mitglieder des Haardter Ortsbeirats und der Haardter Herzog Felix Fillibeck am Samstag in den beiden Zeilen des Haardter Weinlehrpfads in Handarbeit gepflanzt. 2020 hat der Ortsbeirat die Betreuung des vor über 30 Jahren angelegten Weinlehrpfads übernommen. Da die Reben alt und teils kaputt waren, hatten sie Jan und Roger Klohr, die beiden Winzer im Ortsbeirat, im März herausgerissen.

Neben Jan Klohr, seinem Vater Roger Klohr und dem Haardter Herzog waren die Ortsbeiratsmitglieder Joachim Becker, Rudi Blumenröder, Gerlinde Krumrey und Richard Racs bei der Pflanzaktion am Samstag dabei. Da die Reben in Handarbeit und nicht mit Maschinen gesetzt wurden, haben die Arbeiten insgesamt vier Stunden gedauert, wie Jan Klohr berichtet.

26 verschiedene Rebsorten

Wie er erklärt, wurde erst je eine Schnur in gerader Linie entlang der beiden Weinbergzeilen gespannt. Entlang der Schnüre wurde dann immer ein Abstand von jeweils einem Meter abgemessen und dort ein Pflanzstab gesetzt. Danach wurde die Schnur wieder entfernt und dann konnten die Reben gepflanzt werden. 26 verschiedene Rebsorten wurden in den Weinlehrpfad gesetzt. „Es hat alles gut geklappt“, berichtet Jan Klohr.

Die nächsten Arbeiten werden nun Jan und Roger Klohr übernehmen. Am Montag haben sie die Reben kräftig angegossen. „So bekommen die Wurzeln Verbindung mit dem Boden“, erklärt Jan Klohr. Wenn es nicht regnet, werden er und sein Vater die jungen Reben immer mal wieder gießen. „Die Wurzeln können noch kein Grundwasser ziehen“, erklärt Jan Klohr, warum das notwendig ist.

In den nächsten Tagen werden Vater und Sohn Klohr mit einem Stickeldricker Rebpfähle einsetzen und Drähte ziehen. In etwa vier Wochen werde dann wieder der Ortsbeirat im Einsatz sein, kündigt Jan Klohr an. Unter Anleitung von ihm und seinem Vater können Mitglieder des Ortsbeirats die Reben an die Drähte hochziehen und überflüssige Triebe entfernen. Denn jede Rebe soll nur einen Trieb haben.