Auf den süddeutschen Mehrkampfmeisterschaften im Gewichtheben hat die Nachwuchsstaffel der TSG Haßloch restlos überzeugt, freut sich TSG-Trainer Dennis Eichner.

Den Anfang machte Larkin Klein in der Altersklasse 12: Mit sechs gültigen Versuchen und neuen Bestleistungen von 29 Kilogramm im Reißen und 36 Kilogramm im Stoßen ging sie als Drittplatzierte in die Athletik. Mit neuer Bestleistung von 8,60 Metern im Kugelschockwurf und 6,80 Metern im Dreierhoppsprung sowie der mit Abstand schnellsten Zeit im Sternlauf sicherte sie sich den süddeutschen Titel. Larkin Klein war zudem beste Heberin des Jahrgangs 2011.

Die Geschwister Sarah, Simon und Lukas Rach komplettierten die Staffel: Sarah Rach schaffte neue Bestleistungen im Kugelschockwurf und Dreierhoppsprung. Dann verletzte sie sich beim zweiten Reißversuch und konnte den Wettkampf nicht planmäßig zu Ende bringen. Trotzdem belegte sie noch den fünften Platz.

Zwei erfolgreiche Brüder

Die beiden Brüder Simon und Lukas Rach erzielten im Jahrgang 2010 in der Athletik hervorragende Ergebnisse. Besonders die neun Meter im Kugelschockwurf von Simon Rach seien hier hervorzuheben, so Dennis Eichner. Im Gewichtheben brachten beide jeweils sechs gültige Versuche in die Wertung: Lukas erzielte mit 53 Kilo im Reißen und 65 Kilogramm im Stoßen neue Bestleistungen und wurde Dritter. Simon erzielte mit 57 Kilogramm im Reißen und 70 Kilogramm im Stoßen ebenfalls neue Bestleistungen.

Die TSG Haßloch war laut Dennis Eichner der einzige rheinland-pfälzische Verein, der eine Mannschaft zu dieser Meisterschaft geschickt hat. Unter 15 Teams belegte die TSG „den sehr guten“ sechsten Platz.