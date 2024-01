Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Neidenfelser Neujahrsempfang in der Sporthalle war ein kleines Jubiläum für Bürgermeisterin Sybille Höchel (CDU): Es war der 15. Neujahrsempfang, zu dem sie eingeladen hat. Als Höchel 2004 zur Bürgermeisterin gewählt wurde, plante sie nur eine Amtszeit. Am Freitag kündigte sie an, dass sie bei der Kommunalwahl erneut kandidieren werde.

Das Händeschütteln, um den Besuchern ein gutes neues Jahr zu wünschen, war am Freitagabend allerdings etwas schwierig, denn Höchel hatte die rechte Hand verbunden.