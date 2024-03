Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Innerhalb von zwei Jahren ist die Haardter Straße einmal auf links gedreht worden. Gehwege und Fahrbahn erscheinen nach dem Ausbau modern und gepflegt. Doch die Anwohner sind nicht mit allen Veränderungen vor ihrer Haustür einverstanden.

Ein Bus rauscht in zügigem Tempo aus Richtung Mandelring die Haardter Straße hinunter. Obwohl hier Tempo 30 gilt, wird er auch nicht langsamer, als er an einer Engstelle und der Gruppe am