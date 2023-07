Eigentlich sollten die Bauarbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes in Diedesfeld am 12. Juli starten – so kündigte es Deutsche Glasfaser noch vor wenigen Tagen an. Doch am Mittwochabend kam die Kehrtwende: Wie die Stadt mitteilt, habe das Unternehmen angekündigt, erst in der kommenden Woche mit den Arbeiten zu beginnen. Parkverbote soll es aber bereits ab Donnerstag, 13. Juli, geben. Sperrungen sind laut Stadt nicht notwendig, da vorwiegend im Gehwegbereich gearbeitet wird. Die Bereiche, in denen die Kabel für schnelles Internet verlegt werden sollen, haben sich indes nicht verändert: Neben der Festhalle stehen die Straßen Zum Klausental, Weinstraße (Nummer 541 bis Kreuzstraße) sowie Kreuzstraße (Nummer 40 bis Weinstraße) auf dem Plan. Die Arbeiten sollen innerhalb von drei Wochen abgeschlossen werden. Die „Bauhotline“ des Unternehmens lautet: 02861 890 60 940. Aktuell ist die Deutsche Glaserfaser außerdem noch in Mußbach unterwegs, die Telekom in der Innenstadt.