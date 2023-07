Die Deutsche Glasfaser Holding GmbH will ab Mittwoch, 12. Juli, in Diedesfeld ihr Glasfaser-Netz ausbauen. Beginnen will das Unternehmen nach Angaben der Stadtverwaltung im Bereich der Festhalle sowie an der Weinstraße und östlich davon zwischen der Hausnummer 560 und der Kirchwiesenstraße. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich demnach auch den unteren Abschnitt Zum Klausental bis Weinstraße, die Kreuzstraße zwischen Wein- und Remigiusstraße, die Lauterstraße, den unteren Bereich der Heerstraße bis Weinstraße, die Kirchwiesenstraße zwischen Weinstraße und Friedhof sowie die Straße Am Alten Sportplatz.

In diesem Teilgebiet soll der Ausbau etwa drei Wochen nach dem Start abgeschlossen sein, heißt es weiter. In welche Richtung die Deutsche Glasfaser ihre Arbeiten dann fortsetzt, sei noch offen. Gebaggert werde vornehmlich im Gehwegbereich, weshalb die Beteiligten derzeit nicht von größeren Verkehrsbehinderungen ausgehen. Sperrungen für den KFZ-Verkehr seien nicht geplant. Die „Bauhotline“ des Unternehmens lautet: 02861 890 60 940. Aktuell ist die Deutsche Glaserfaser noch in Mußbach unterwegs, die Telekom in der Innenstadt.