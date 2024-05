Am kommenden Samstag könnte es so weit sein: Der 1. FC Kaiserslautern könnte sich am vorletzten Spieltag den Verbleib in der Zweiten Fußball-Bundesliga sichern. Und das sogar aus eigener Kraft. Sollten die Roten Teufel ihr Gastspiel bei Hertha BSC in Berlin (13 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) gewinnen, spielt der FCK in der kommenden Saison sicher in der Zweiten Liga. Wie die Partien der direkten Konkurrenten – Eintracht Braunschweig, Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock – ausgehen, spielt dann keine Rolle.

Sollte der FCK in Berlin nur unentschieden spielen, ist etwas Hilfe für den vorzeitigen Klassenerhalt nötig. Wehen Wiesbaden dürfte am Sonntag gegen Braunschweig nicht gewinnen, das gilt auch für Hansa Rostock am Samstag gegen Schalke. Verliert die Mannschaft von Cheftrainer Friedhelm Funkel, müsste auch Wiesbaden in Braunschweig unterliegen. Rostock dürfte dann in Gelsenkirchen höchstens einen Punkt holen.

Nach dem 4:1-Sieg am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Magdeburg trennen vier Punkte den FCK auf Platz 14 und Wehen Wiesbaden auf Rang 16. Auf den 17. Tabellenplatz, den ersten direkten Abstiegsplatz, den derzeit Hansa Rostock belegt, beträgt der Vorsprung bereits fünf Punkte, bei noch sechs maximal möglichen Zählern. Der Tabellenletzte, der VfL Osnabrück, kann den FCK bereits nicht mehr einholen.

Von allen Mannschaften im Tabellenkeller, hat der FCK zudem die beste Tordifferenz (Minus acht). Bei günstigen Spielverläufen könnten aber Braunschweig und Wiesbaden (beide Minus zwölf) gleichziehen. Rostock (Minus 25) liegt bei den Toren schon etwas deutlicher zurück.